Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış

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ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST KALDI

Eskişehir´de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla ikinci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından `adli kontrol´ şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-11-08 18:47:27



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