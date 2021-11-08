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Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış

DHA

Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış


ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST KALDI
Eskişehir´de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla ikinci kez gözaltına alınıp  adliyeye sevk edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından `adli kontrol´ şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-11-08 18:47:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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