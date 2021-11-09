Eskişehir’de DEAŞ Operasyonu

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında çok sayıda dijital materyalin yanı sıra kitap ve dergiler ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.