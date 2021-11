26 haftalık hamileyken korona oldu, bir hafta sonra erken doğumla üçüzlerini dünyaya getirdi

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 28 yaşındaki M.Ç., koronavirüse karşı aşı olmazken, 26 haftalık hamileyken Covid-19´a yakalandı. Yoğun bakımda tedavi gören M.Ç., 1 hafta sonra koronavirüs nedeniyle erken doğum yaparak 570-680 gram aralıklarında üçüz kız bebek dünyaya getirdi. Üçüz bebeklere koronavirüs bulaşmadığını ifade eden Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, "Şu an bebekler sağlıklı ve iyi. Ancak ciddi sıkıntılar da oluşabilirdi, hatta bebekleri kaybedebilirdik. Bütün gebelerin Covid-19 aşısını olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Eskişehir´de oturan M.Ç., 26 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedavi altına alınan M.Ç., 7 gün sonra servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Bir haftalık tedavisinin ardından koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan M.Ç., 570-680 gram aralıklarında üçüz kız bebek dünyaya getirdi. Bebeklere koronavirüs bulaşmadığı tespit edilirken, 2 hafta tedavi gören M.Ç. koronavirüsü atlatıp hastaneden taburcu edildi. Üçüz kız bebekler ise yeni doğan yoğun bakımdaki kuvözlerde tedavi altına alındı.

`BEBEKLERİN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR´

Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Bakım uzmanı Dr. Egemen Yıldırım, genç kadının koronavirüs aşısı olmadığı için hastalığa yakalanıp erken doğum yaptığını söyledi. Özellikle son günlerde gebe kadınlarda koronavirüse yakalanma oranının yükseldiğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Aşılanma oranının düşük olduğuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. İlk 6 aya ve 1 yıla nazaran yatan koronavirüs pozitif ve yatan gebe annelerin daha yoğun olduğunu biliyoruz. Zaman zaman koronavirüs pozitif 7-8 anne ve bebeğin burada yattığını biliyoruz. Bu gördüğünüz üçüz bebekler, 27 haftalıkken anneleri yoğun bakımda takip edilirken korona enfeksiyonu nedeniyle erken doğum doğdu. Bebeklerin ağırlıkları en küçüğü 570 gram, en büyüğü 680 gramdı. Biz hemen yenidoğan yoğun bakıma aldık. Yaklaşık 48 gündür burada izliyoruz" dedi.

GEBELERE AŞI TAVSİYESİ

Bebeklerin koronavirüs PCR testlerinin negatif olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, erken doğuma bağlı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Bebeklerimiz erken doğum ağırlıklarına bağlı sıkıntılar oldu. Ama şu anda sağlıklılar, ciddi sıkıntıları yok. Halen takipleri devam ediyor. Şu an bebekler sağlıklı ve iyi ancak ciddi sıkıntılar da oluşabilirdi. Hatta bebekleri kaybedebilirdik. Bütün gebelerin Covid aşısını olmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 48 gündür Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan yoğun bakımında takip edilen üçüz kız bebeklerin her birinin ağırlıkları bu süreçte 1 kilonun üzerine çıktı. Bebeklerin kuvözdeki tedavileri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

