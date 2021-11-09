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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mükemmellik okulu ödülü aldı

İHA

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mükemmellik okulu ödülü aldı

İklim değişikliğine dikkat çekmek adına Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin geliştirdiği “İklim Eylemi Projesi” Mükemmellik Okulu Ödülü ile onurlandırıldı.
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehtap Topçu’nun mentorluğunu yaptığı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan grubun oluşturduğu “İklim Eylemi Projesi”, Mükemmellik Okulu Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Cartoon Network ve Climate Action Project tarafından verildi.
250 İklim Eylemi Projesinin seçildiği ödül töreni, dünya çapında 250 bin kişinin katıldığı çevrimiçi gerçekleştirilen İklim Eylem Gününde açıklandı. Törende Prens William, Başkan James Alix Michel yanı sıra BM Çevre Programı ve diğer dünya liderleri, iklim bilimcileri ve aktivistler yer aldı. Törende konuşan Prens William, “Gezegenimizi onarmak için gençlerin üreticiliğine ihtiyacımız var. Buluş yapacak ve yenilik yapacak, bulunduğumuz noktanın ötesinde düşünecek ve geleceğimiz hakkında iyimser olacak öğrencilere ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.
İklim Eylem Projesi'nden Dr. Jennifer Williams ise şunları söyledi:
“Eğitimci topluluğumuz herkes için iklim eğitimini desteklemek için bir araya geldi. Öğrencilerin bilgiye, fikirlere ve gezegen için harekete geçme fırsatlarına erişmelerini sağlamaya kararlıyız ve bugün bu Mükemmellik Okulları tüm dünyaya öncülük ediyor.”
Okuldan yapılan açıklamada, projenin detayları hakkında bilgi verilerek, “Cartoon Network İklim Şampiyonları, çocuklara toplu olarak gezegenimizin sağlığı üzerinde büyük bir fark yaratabilecek günlük zorlukları üstlenmeleri için ilham vermek için yola çıkan bir iklim değişikliği farkındalık girişimidir. Dünyaca ünlü bir çevre kuruluşu olan WWF ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. İklim Eylem Projesi, ABD merkezli, kar amacı gütmeyen bir eğitim olan Take Action Global tarafından 146 ülkede 2 milyon 700 bin öğretmen ve öğrenciyi kapsayan ücretsiz, küresel bir eğitim projesidir. Proje, öğrencilerin iklim krizi hakkında özgün yollarla öğrenmelerine ve çözümleri çevrimiçi olarak yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Tanınmış okullar geçen yıl için çalışmalarını sundular ve iklim eğitimi ve öğrenci çözümlerine okul çapında bağlılık da dahil olmak üzere kapsamlı kriterleri karşıladılar. Tüm okul yaklaşımında iklim eğitimi konusundaki yoğun çalışmaları nedeniyle dünya çapında sadece 250 okul tanındı” denildi.

Okul tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin ise şu bilgiler verildi:
“İklim değişikliği ve hava durumu arasındaki farkları araştırarak öğrenciler bu konu ile ilgili sunum yaptılar. Afiş hazırladılar. İklim değişikliğinin nedenlerini, etkilerini ve çözümlerini her hafta araştırdılar. Fidan dikimi yaptılar. Okullarının yemekhanesindeki artık yemeklerle okullarında bulunan köpekleri beslediler. Plastik atık topladılar. Kendi doğal parfümlerini ürettiler. Daha çok bisiklet kullanılmasına dikkat çektiler. David Pallash’ın eğlenceli bir webinarına katıldılar. Okul Teknik Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, okul öğretmenleri Mehtap Topçu, Pınar Kayacan, Büşra Vural, Çiğdem Somar, Sena Nur Can ile proje de yer alan öğrenciler, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a ziyarette bulunup, iklim değişikliği ile ilgili sunum yaptılar ve ortak eylem kararı aldılar.”

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