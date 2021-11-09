Alzheimerda ilk belirtiler ele alınacak

Tepebaşı Belediyesi’nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği “Alzheimer ile Yaşam” devam ediyor. Programda bu hafta uzmanlar, Alzheimer ile yaşamda “ilk belirtiler” konusunu ele alacak.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşiyi, vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenen söyleşide Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Dr. Aslı Ünügür bu hafta, alzheimerda ilk belirtiler konusunu işleyecek. Programda her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen sorular da yanıtlanacak. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından ve Zoom üzerinden (meeting ID: 879 3541 8333) canlı olarak izlenebilecek. 11 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek programa, “tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” sayfasında bulunan linkten de ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.