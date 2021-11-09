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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar giysilerini kendileri üretiyor

İHA

Kadınlar giysilerini kendileri üretiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Belde Evleri’nde düzenlenen giyim kursuna katılan kadınlar, bluzdan eteğe, pantolondan elbiseye kadar kendi giyeceklerini kendileri üretiyor.
Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için faydalı eğitimler sunmaya devam ediyor.
Belde Evleri’nde düzenlenen giyim kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Ömerağa Belde Evi’nde düzenlenen giyim kursuna katılan 24 kadın, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Aile ortamı sıcaklığında bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri imal ediyor. Kursa katılmaktan dolayı memnuniyetini belirten kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletiyor.
Tepebaşı Belediyesi ayrıca, merkezlerinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri koronavirüs tedbirleri eşliğinde düzenliyor. Başta kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Belde Evleri de ekipler tarafından özenle dezenfekte ediliyor.

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