ESOGÜ Hastanesi'nde organ bağışının önemi anlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde, ‘Ümitsizlere Ümit Ol’ sloganıyla stant açılarak; organ bağışının hayat kurtaracağı, her bağışın yeni bir hayata fayda sağlayacağı anlatıldı ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açılan ve yoğun ilgi gören organ bağışı standını ziyaret edenlere konu hakkında ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. İlter Özer, Prof. Dr. Murat Ulaş, Prof. Dr. Mehmet Kılıç; organ bağışı koordinatörleri Tarık Uca, Fatma Bülüç; Hastane Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp ve Halkla İlişkiler Ekibi tarafından ayrıntılı bilgi verilirken, organlarını bağışlamak isteyenlere organ bağışı formu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada etkinlik ile organ bağışlamanın önemi hakkında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği, organ bağışında bulunmanın insani bir görev olduğu ve herkesin bir gün organ nakline ihtiyacının olabileceği ifade edildi.

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