Atatürk 10 Kasım’da birçok programla anıldı

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yılında birçok anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde de anıldı. Anma programında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Türk milletinin Ata’sına olan sevgi ve bağlılığını O’nu kalbinde yaşatarak ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in temel değer ve kazanımlarına sahip çıkarak göstermekte olduğunu kaydetti. Atatürk’ün bir önder ve bir yol gösterici olarak gönüllerde taht kurduğunu, ölümsüzleştiğini belirten Prof. Dr. Şenocak, 10 Kasım’ın Atatürk’ü anmanın yanı sıra O’nu anlamanın da tarihi olduğunu söyledi.



Anadolu Üniversitesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törende de anıldı. Anma törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, rektör yardımcıları, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Anma töreni, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.



Atatürk Tepebaşı’nda karanfiller bırakılarak anıldı

Tepebaşı Belediyesi’nde düzenlenen 10 Kasım töreninde de Meclis üyeleri ve belediye personeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 83’üncü ölüm yıl dönümünde anarak heykeli önüne karanfiller bıraktı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar ve Özel Fidanlar Anaokulu öğrencisi çocuklar da katılım sağladı. Tepebaşı Belediyesi’nin Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan şantiyesinde de 10 Kasım dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Büstüne çiçek bırakılan Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir anma töreni düzenlendi. Öğrencilerin Atatürk büstüne çiçek bırakması ile başlayan törende; saat 9’u 5 geçe tüm öğrenci, öğretmen ve personeli Ata’ya saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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