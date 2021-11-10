Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam

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ESKİŞEHİR, (DHA)ANADOLU Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı. Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı. Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-11-10 16:54:13



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