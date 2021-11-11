Eskişehir´de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 9 şüpheliden 2´si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen şüpheliler, önceki gün Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklanmış kitap ve dergiler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-11-11 10:59:49



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