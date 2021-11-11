Güvercinleri için gönüllü olarak şehitliği temizliyor Hava Şehitliği’ni temizleyerek topladığı çam iğnelerini çatıda beslediği güvercinleri için kullanıyor

Eskişehir’de yaşayan Alparslan Aypiri, Hava Şehitliği’ndeki kuru çam iğnelerini toplayarak hem güvercinlerine yuva yapıyor hem de gönüllü olarak şehitliğin temizliğine yardımcı oluyor.

Memur emeklisi 62 yaşındaki Alparslan Aypiri, küçüklüğünden beri güvercinlerle ilgileniyor. Emekli olduktan sonra bu ilgisi için daha fazla vakit bulabilen Aypiri, güvercinleri evinin çatısında besliyor. Yuva yapmakta kullandığı kuru çam iğnelerini evinin yakınında bulunan Eskişehir Hava Şehitliği’nin bahçesinden toplayan Aypiri, böylece şehitliğin temizliği ile görevli kişiye de yardım ediyor.



“Hem kendime hem de görevliye faydam oluyor”

Konuyla ilgili konuşan Alparslan Aypiri, 2006 yılında emekli olduktan sonra vaktinin büyük çoğunluğunu küçüklük merakı olan güvercinlere ayırdığını söyledi. Şehitliğe çok yakın bir yerde yaşadığını ifade eden Aypiri, “Çocukluğumdan beri olan bir hevesim güvercinler. 2006’dan beri burada besliyorum. Şehitliğe komşuyum. Hemen arka sokakta yaşıyorum. Güvercinlerim var, onları beslerken yuvalarına ot lazım oluyor. Yaz veya kış fark etmeksizin ot lazım olduğunda, kar yağmamışsa buraya gelerek kurumuş çam iğnelerini toplayıp götürüyorum. Hem buradaki arkadaşa temizlik konusunda yardımcı olmuş oluyorum. Çünkü o bütün alanı kendisi temizleyip topladıklarını da çöpe atıyor. Ben de bunlardan bu şekilde faydalanıyorum. Uzun zamandır yapıyorum, devamlı gelir birkaç çuval çam iğnesi alırım” dedi.

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