Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satmak isteyen bir kişi amacına ulaşamadan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde U.Y. isimli şahsın elinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler olduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. U.Y. isimli şahıs hakkında yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, şahsın Sarıcakaya’ya bağlı Düzköy Mahallesi’nde ikamet ettiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile KOM Şube ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kendisine ait çiftlik evinde arama yapıldı. Arama sonucunda Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan mezar başlığı (Stel) ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan U.Y. hakkında ise “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.

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