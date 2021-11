Zor toplama şartları ıhlamur fiyatında en önemli sebep Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurda fiyat geçen yıla göre pek değişmedi

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurda toplama koşullarındaki zorluğun yüksek fiyata sebep olduğunu belirten aktarlar, 200 lira olan kilo fiyatının geçen yıla göre değişiklik göstermediğini söyledi.

Türkiye’nin hemen her yerinde yetişebilen ıhlamur, genellikle suda kaynatılarak çay halinde tüketiliyor. Her yıl kış aylarına girerken fiyatı yükselen ıhlamurda, bu yıl etiketler değişmedi. Eskişehir'de geçen yıl kilosu 200 TL’den satılan ıhlamur, bu yıl da aynı fiyattan satılıyor. Kış aylarında en çok talep gören bitkilerin başında gelen ıhlamurun fiyatını ise toplama koşulları belirliyor. Zorlu koşullar altında uzun boylu ağaçlardan zahmetli şekilde toplanan ıhlamurda fiyat, elde edilen miktara göre değişiklik gösterebiliyor.



“Kilo bakımından pahalı olmasının sebebi zor toplanıyor olması”

Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan Önder Zafer, ıhlamurun kilo fiyatının geçen yıla göre değişmediğini belirterek, “Ihlamur kış aylarında daha çok tercih edilir. Boğazı yumuşatır, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kilo bakımından pahalı olmasının sebebi zor toplanıyor olması. Toplayan sayısı oldukça az. Yüksek kesimler başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yetişiyor ama ne kadar toplandığı önemli. Özellikle kış aylarında fiyatı yükselir. Kilo fiyatı şu anda geçen senekiyle aynı 200 TL” ifadelerini kullandı.

