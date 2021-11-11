ESOGÜ geleceğe nefes oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 100 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliği Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Kamil Çolak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, Genel Sekreter Bayram Kaplan, Daire Başkanları, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ESOGÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARUM) çevresine 100 adet Amerikan diş budak fidanı dikildi. İlk fidana can suyu veren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak, bu yıl, 11 Kasım Ağaçlandırma Sefereberliği etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek toprakla buluşan fidanların orman yangınlarının verdiği hasarı az da olsa telafi etmesi temennisinde bulundu. Bu ay içerisinde 300 fidanı daha peyzaj alanlarına dikeceklerini söyleyerek etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, fidanların toprağa yerleştirilmesi ve can sularının verilmesi ile son buldu.

Toprakla buluşturulan Amerikan diş budak fidanlarının 67 sene içerinde ağaç olması bekleniyor. Amerikan diş budağı zeytingiller familyasından gelmesi, süs ağaçları arasında yer alması, dayanıklı olması, gölgelik alan oluşturması ve 30 metreye kadar uzayabilmesi ile biliniyor.

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