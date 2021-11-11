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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çinekopta bolluk başladı, fiyatlar düştü

İHA

Çinekopta bolluk başladı, fiyatlar düştü

Denizden çıkan miktarının artmasıyla çinekopun geçtiğimiz günlerde 60 lira olan kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü.
Balık tezgahlarının vazgeçilmezlerinden birisi olan çinekopta bolluk başladı. Denizleri vuran fırtınada diğer balıklar azalırken çinekop çoğaldı. Böylelikle diğer balıkların fiyatında yükseliş görülürken çinekopta birkaç gün içinde 3’te 1 oranında düşüş yaşandı. Fırtınanın bitmesiyle tüm balıkların kilogram fiyatında tekrar düşüş olması bekleniyor.
“Balık bollaşınca fiyatları da düşecek”
Eskişehir’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Muharrem Şahin, fırtınanın denizlerdeki balığı azalttığını belirtti. Fırtınalardan sonra balık fiyatlarında genel olarak düşüş olacağını belirten Şahin şu ifadeleri kullandı:
“Denizlerde çinekop bollaştı. Geçtiğimiz günlerde çinekopun kilogramını 60 liradan sattık. Bugün itibariyle kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü. Denizlerdeki fırtına, hamsi ve istavriti vurdu. Az çıktığı için fiyatlarında yükseliş var. Denizlerdeki fırtına ve lodos geçince balıklar iyice bollaşacak. Önümüzdeki günlerde balık bollaşınca fiyatları da düşecek. Hamsinin tekrar 10 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Çinekopun da kilogram fiyatının 30 liraya kadar düşmesini bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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