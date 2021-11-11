Soğuyan havalar sıkma meyve sularına talebi arttırdı Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar yaygınlaşınca metabolizmasını güçlendirmek isteyenler daha çok meyve suyu içiyor

Düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar turunçgiller başta olmak üzere çeşitli meyvelerin suyuna daha çok talep göstermeye başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda yaygınlaşma yaşanıyor. Kış aylarında metabolizmasını güçlendirmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği sıkma meyve sularının satışlarında da artış oldu. Yaz aylarında sifon limonata satışı yapılan seyyar tezgahlarda portakal, nar, greyfurt ve limon suyu taleplerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Eskişehir’de uzun yıllardır seyyar limonata ve meyve suyu tezgahı işleten Abdullah Satır, sifon limonatanın yerini sıkma meyve sularının aldığını belirtti. Hafta sonu yoğunluğun devam ettiğini belirten Satır, “Hava sıcaklıklarının düşmesiyle sifon limonatayı yavaş yavaş kaldırıyoruz. 10 güne kadar tamamen tezgahlardan kaldırmış oluruz. Portakal ve nar suyuna talepler artmaya başladı. Fakat insanlar soğuk havalara henüz alışamadığı için hafta içi çarşı sakin kalıyor. Hafta sonu ise yoğunluğumuz devam ediyor. Hastalıklardan korunmak isteyen birçok kişi portakal, nar, greyfurt ve limon suyuna talep gösteriyor. Hatta evlerinde uğraşmak istemeyenler veya sıkacak imkanı olmayanlar şişede satın alıyor” ifadelerini kullandı.

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