Eskişehirli madenciler geleceğe nefes oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Madencilik Fakültesi öğrencileri ile Eskişehir Madencilik Kümesi üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi.

Geleceğe nefes olmak için Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu ve üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Madencilik Fakültesi öğrencileriyle birlikte küme adına oluşturulan alana geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle ağaç dikildiği belirten Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç şu ifadeleri kullandı:

“İklim krizinin ülkemize olumsuz etkilerini en aza indirmek, geleceğimize sahip çıkmak için kümemiz adına oluşturulan bölgeye fidanlarımızı diktik. Ayrıca bugün şehrimizde 109 hektarlık alanda 117 bin adet fidan toprakla buluştu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.