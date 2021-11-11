Eskişehir bölgede sıcaklık artıyor, yoğun sis uyarısı ise devam ediyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının artmasının beklendiğini belirterek, yoğun sis uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin dahil olduğu bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artması beklenirken, hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalarda dikkatli ve tedbirli olmaları için vatandaşlar uyarıldı.

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