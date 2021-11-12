Mithat Körler trafik güvenliği kampanyası için video hazırladı

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Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı kampanyaya destek için video yayınladı.

Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyaya katıldı. Körler, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çektiği videoyu yayınlandı. Sanatçı Mithat Körler çektiği videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadelerine yer verdi.

Körler'in paylaşımını yaptığı video, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" başlığı altında yayınlandı.

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