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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesane kanserlerinde radikal sistektomi yöntemi

İHA

Mesane kanserlerinde radikal sistektomi yöntemi

Mesane kanserleri ürogenital kanserler arasında 2’nci sırada yer aldığını aktaran Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, tedavide kullanılan Radikal Sistektomi Ameliyatı yöntemi hakkında bilgilendirdi.
Mesane kanserinin en önemli ve sık nedenleri arasında; sigara içmek ve uzun süreli kimyasal maddelere maruz kalmak olduğunu belirten Erkul, “Ayrıca yaş, cinsiyet, ırk, kronik mesane enfeksiyonları, az sıvı tüketmek, yüksek yağlı rafine edilmiş katkı maddeli besinlerin çok tüketilmesi, ailede mesane kanseri öyküsü, kemoterapi tedavisi görmek de mesane kanserine yol açan nedenlerdir” diye konuştu.

Ameliyat ne zaman gereklidir
Mesane kanserinde en sık başvuru nedeninin; ağrısız kanlı idrar yapmak olduğunu dile getiren Op. Dr. Erkul, “Mesane kanseri, mesane kas tabakasını tutmuşsa, mesane kanseri kas tabakasını tutmamış fakat çok sayıda ve/veya büyük boyutlarda ise, agresif olarak ilerleyen yüksek dereceli ise, TURM ve BCG tedavisine rağmen sık nüks ediyor, cevap alınamıyorsa, aşırı kanamaya ve ağrıya neden oluyorsa Radikal Sistektomi Ameliyatı tek çaredir.” dedi.
Radikal sistektomi ameliyatında; mesane (idrar kesesi), üretenlerin mesaneye yakın uç kısımları, pelvik lenf nodları ve cinsiyete özgü komşu organların çıkarıldığını, bu organların; erkeklerde prostat ve seminal veziküller (meni keseleri); kadınlarda ise uterus (rahim), yumurtalıklar ve vajinanın bir bölümü olduğunu söyledi.

İdrar yapmak için 3 yöntem
“Mesane çıkarıldıktan sonra hastalar nasıl idrar yapacak” sorusunu yanıtlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, bu konuda uygulanan 3 yöntemi anlattı. Erkul bunları şöyle özetledi:
“İleal Kondüit: En sık başvurulan yöntemdir. Bu prosedürde 1520 santimlik ince bağırsak segmenti kullanılır. Kontinan Üriner Diversiyon: Bu işlem ileal konduit ameliyatına çok benzerdir. Burada karın ön duvarına ağışlaştırılan yere torba takılmasına gerek yoktur. Kesedeki idrar her gün birkaç kez bir sonda yardımıyla hasta tarafından boşaltılır. Ortotopik (Yapay) Mesane: Son yıllarda uygulanmaya başlanan alternatif bir tedavidir. Ameliyat esnasında mesane ve ekleri çıkarıldıktan sonra, dış idrar kanalından (üretradan) gönderilen doku parçasında kanser saptanmazsa ancak bu teknik yapılabilir.”

Ameliyat sonrasında cinsel yaşam
Yukarıda belirtilen teknikler ışığında her hasta için seçilecek tedavi planlarının kişiye özel olduğunu belirten Erkul, ameliyat sonrasında cinsel yaşamın nasıl etkilendiğini şöyle açıkladı:
“Erkekler bu ameliyat sonrasında boşalma yapamazlar ve çoğu kasta kalıcı ereksiyon kaybı yaşanır. Bazı vakalarda ereksiyonu kontrol eden sinirleri korumak mümkün olabilir. Bu vakalarda bile cinsel gücün normale dönmesi bir yılı bulabilir. Ereksiyon sağlanması için penil protez gibi ameliyat yöntemlerine başvurulabilir. Kadınlarda ise; rahim ve vajinanın bir bölümü çıkarıldığı için cinsel ilişkilerde zorluk yaşanabilir. Birkaç ay sonra vajinal dokuda gevşeme ve uzama gelişir. Bu sayede cinsel ilişki mümkün olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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