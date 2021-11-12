Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri ‘COVİD -19’ ile mücadelede ‘fizik projesi’ hazırlıyorlar

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri; ‘COVİD19’ ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmek için “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” temalı ‘fizik projesi’ üzerinde çalışıyorlar.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Şahan ile 10. sınıf öğrencisi Alperen Karagöz; ‘COVİD 19’ ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmek için “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” temalı fizik projesi üzerinde çalışıyorlar. Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışmasına; (Buca IMSEF International Music, Science, Energy, Engineering Fair) ‘Fizik’ alanında danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu yapıyor. Yapılan proje başvuruları; ilgili jüriler tarafından değerlendirilerek, öğrenciler final aşamasına kaldılar. Öğrenciler, fizik projelerini İngilizce olarak hazırladılar. Projelerinin sunumlarını da İngilizce olarak yapacaklar. ‘Tıp ve Sağlık Teknolojileri’ temalı fizik projelerinin amacı, ‘Covid19’ ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmektir. ‘Akıllı Enerji Kaynakları’ temalı fizik projelerinin amacı ise, dünyadaki enerji sorununa pandemi döneminde çevreci çözümler üretmektir.

‘Fizik’ alanında danışmanlığını yapan Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu, ‘’Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması; (Buca IMSEF International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Fizik, kimya, biyoloji, matematikbilgisayar, enerjimühendislik ve müzikpiyano kategorilerini içermektedir. Ön değerlendirme sonucu finale kalan projeler; 1519 Kasım tarihleri arasında yarışma heyecanını yaşayacak. Çevrim içi yapılacak yarışma kapsamında proje sunumu; çevrim içi jüri görüşmeleri ile yapılacak. Çeşitli kültürel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek’’ dedi.

Danışman Öğretmen Cengiz Arsu ise, ‘’Yarışmada; bu sene ulusal ekiplerde, İngilizce sunum yaparak uluslararası katılımcılar ile birlikte değerlendirilecek. Alanında uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda; dereceye giren takımlara madalya ve uluslararası başarı sertifikası verilecek. Ayrıca farklı ülkelerden 55 farklı organizasyonda; bilim ve sanat alanında Türkiye’yi temsil edecek takımlar seçilecek. BUCA IMSEF 2021 organizasyonu; 26 Kasım 2021 tarihinde kapanış ve ödül töreni ile sona erecektir’’ diye belirtti.

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