Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor Hamamyolu'ndaki binanın yıkılmaya yüz tutmuş balkonu tadilat bekliyor

Eskişehir Deliklitaş mahallesinde bulunan bir binanın hasarlı balkonu, yoldan geçen insanlar için tehlike oluşturuyor.

Eskişehir’in en kabalalık yaya yollarından biri olan Hamamyolu caddesinde, bir binanın balkonunun aldığı hasardan dolayı yıkılacak gibi durması görenleri korkutuyor. Zemin kısmı aşağıya doğru sarkan balkon, altından geçen vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. İddialara göre bir market kamyonunun çarpması sonucu duvarında önemli hasar oluşan ve çökme riski bulunan balkonun aylardır tadilatının yapılması bekleniyor. Altından geçen insanlar için büyük risk oluşturan balkon çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekiyor. Mahalle halkı ve söz konusu yolu kullanan vatandaşlar, yetkililerden balkonun bir an önce yapılması konusunda yardım bekliyor.

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