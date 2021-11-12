Azeri öğrencilerden Vali Ayyıldız’a plaket Azeri öğrenci Recebli Rübabe: “Bize evimizden uzak olmamızın zorluklarını unutturdunuz”

Azerbaycan vatandaşı iki üniversite öğrencisi Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret ederek plaket verdi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören Könül Kerimova ve Recebli Rübabe isimli Azeri öğrenciler, hem Türkiye’nin Karabağ zaferinde Azerbaycan’a verdiği destekten dolayı hem de Vali Erol Ayyıldız’a yaptığı hizmetler için ziyaret ederek plaket verdi. Görüşme sırasında Recebli Rübabe, Vali Ayyıldız’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlıklarını iletmesini istedi.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Rübabe, Vali Ayyıldız’a yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İlk önce bir Azerbaycan vatandaşı olarak kardeş Türkiye’nin Cumhurbaşkanına ve yönetiminde yanında olan siz Valimize, Karabağ zaferinde bize gerek maddi gerekse manevi olarak unutulmaz desteklerinizden dolayı minnettarlığımızı bildirmek isteriz. Valimiz, sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a samimi ve içten duygularımızı bildirmenizi rica ederiz. Öte yandan kültürümüzün bu kadar benzer olması bizi Türkiye'ye çeken bir diğer sebeptir. Üniversite tercihlerinde bizlerin Eskişehir'i tercih etmesinin sebebi; öğrencilerle dolu sıcak ve samimi olmasından kaynaklıdır. Eskişehir’e ilk geldiğimiz günden beri gerek konaklamamızda gerek resmi işlemlerimizde ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yakın ilgi ve alakanız bize evimizden uzak olmamızın zorluklarını unutturup kendi evimizde gibi hissettirmiştir. Bu sebeplerden dolayı Azerbaycanlı öğrenciler olarak, bize sunduğunuz olanaklar için sizlere teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunarız.”



“Sizler bize burada emanetsiniz”

Vali Ayyıldız ise Azeri öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kardeş ülke vurgusu yapan Vali Ayyıldız, “Öncelikte her şeyden önce sizlere sağlık diliyorum. Sizler bize burada emanetsiniz. Biz kardeş ülkeyiz. Sizin üzüntünüz, bizim üzüntümüz. Sizin sevinciniz, bizim sevincimiz. Rabbim sizleri de bizleri de var etsin. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

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