Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 510 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde yapılan 3 ayrı operasyonda, 128,19 gram bonzai, 66,30 gram metamfetamin, 65 adet sentetik ecza hapı, 32,95 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan ve haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.