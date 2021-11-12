Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümü kutlandı

Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde kutlandı.

Azerbaycan’ın 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi için Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Genclerin Töhfesi İctimai Birliyi ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü Sazova’da bir araya geldi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal’ın açılış konuşması ile başlayan programda Azerbaycan’dan gelen ve Eskişehir’den katılan konuklar zaferin anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirdiler.

TürkiyeAzerbaycan kardeşliğine ve Türk dünyasının birlikteliğine işaret edilen konuşmaların ardından Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü öğrencileri müzikal ve folklorik gösterilerini sundular. Program, TürkiyeAzerbaycan ilişkilerine katkı sunanlara plaket ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.