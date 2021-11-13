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Genç kaz yetiştirici kardeşlerin örnek olacak başarısı Göroğlu kardeşler üretime 160 anaçla başladılar, 1 yılda bin kaza ulaştılar Kaz yetiştiriciliği yapan 23 yaşındaki Abdulkadir Göroğlu: “İnternetten araştırdık ve bu işi yapmaya karar verdik” "Kaz eti Avrupa ve Arap ülkelerinde Türkiye’den çok daha fazla talep görüyor"

İHA

Genç kaz yetiştirici kardeşlerin örnek olacak başarısı Göroğlu kardeşler üretime 160 anaçla başladılar, 1 yılda bin kaza ulaştılar Kaz yetiştiriciliği yapan 23 yaşındaki Abdulkadir Göroğlu: “İnternetten araştırdık ve bu işi yapmaya karar verdik” "Kaz eti Avrupa ve Arap ülkelerinde Türkiye’den çok daha fazla talep görüyor"

Eskişehir’de kaz yetiştiriciliği yapan 23 yaşındaki Abdulkadir Göroğlu, kardeşiyle birlikte 160 anaçla kurduğu çiftlikte, yaklaşık bin kaza gözü gibi bakarak satış yapacakları kış aylarına hazırlanıyor.
Eskişehir’in kırsal Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Abdulkadir Göroğlu, kardeşiyle birlikte bir süre önce kaz yetiştiriciliği yapmaya başladı. Üretime ilk olarak 160 kazla başlayan Göroğlu kardeşler, zaman içerisinde işleri büyüterek bu sayısı bine ulaştırdı. Her gün beslenmeleri için çayıra çıkardıkları kazlarla tek tek ilgilenen Abdulkadir Göroğlu, kazların sayısının bini bulmasından dolayı farklı gruplara ayırdıklarını belirtti. Kaz etinin genellikle kış aylarında tüketildiğini ifade eden Göroğlu, yaşadıkları bölgedeki kaz talebini ciddi oranda karşıladıklarını da vurguladı.

“İşletmemizde ilk olarak 160 civarında anaç kazla başladık”
Ülke genelinde kaz üretiminin yaygın olmadığını söyleyen Abdulkadir Göroğlu, “Bu işe daha çok kardeşim merak sarmıştı. Biz de çevreden duyduğumuzda internetten biraz araştırdık ve bu işi yapmaya karar verdik. İşletmemizde ilk olarak 160 civarında anaç kazla başladık. Şu anda yavrularla birlikte bin civarında kazımız oldu. Kaz, üretim açısından maalesef pek bilinen bir hayvan değil. Daha çok doğu taraflarında tutuluyor ancak ülke geneline yayılmış değil. Henüz değeri bilinmiyor” dedi.

“Diğer kanatlı türlerine göre hastalıklara daha dayanıklı bir hayvan”
Kazların satış süreci ve fiyatları hakkında konuşan Göroğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Kaz etinin kolesterol seviyesi çok düşük. Avrupa ve Arap ülkelerinde Türkiye’den çok daha fazla talep görüyor. Ülkemizde de yanılmıyorsam 23 tane kooperatifi var. Eğer istediğimiz fiyatları alırsak o kuruluşlara satmayı planlıyoruz. Kaz etinin kilosu 60 lira civarındaydı ve bu sene de 80 lira civarları düşünülüyor. Hayvan tane fiyatı da yaklaşık 200300 liraya denk geliyor. Biz de bu sene başladık, henüz birinci senemiz. İnşallah beklediğimiz verimi alırsak devam etmeyi düşünüyoruz. Şu anda nereye satacağımız belli değil, bir pazar arayışımız var. Getiriden memnunuz ancak ne yazık ki yem fiyatları biraz yüksek. Bu sebeple kaz bakmak isteyenlerin kesinlikle bir mera ve yaylaya ihtiyacı var. Diğer hayvanlara göre bakımı daha kolay. Diğer kanatlı türlerine göre hastalıklara daha dayanıklı bir hayvan. Büyükbaş ve küçükbaş ile karşılaştırdığınızda ise daha çabuk doyuyor.”

“Her mevsim yenilebilecek bir hayvan”
Kaz etinin her mevsim tüketilebileceğini ifade eden Göroğlu, “Şu anda ülkemizde bu hayvanın kışın yeneceği konusunda bir tutum var. Her mevsim yenilebilecek bir hayvan. ‘Kar düştükten sonra kazın tadı gelir’ diye bir düşünce var. Vatandaşlardan istek geliyor, ama önümüzdeki aylarda kazlarımızı satacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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