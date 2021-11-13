12 ayrı işyeri hırsızlığının şüphelisi tutuklandı Polisin şüpheliyi yakaladığı evde çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşya bulundu Şüpheli birçok ildeki hırsızlık olayı ile ilgili aranıyordu

Eskişehir’deki 12 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir’de meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelisi şahsın Samet Eren A. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Samet Eren A., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşya bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ayrıca, İstanbul, Hatay, Sakarya, Tokat, Balıkesir, Tokat, Konya ile Samsun'da da çok sayıda hırsızlık olayı ile ilgili hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.

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