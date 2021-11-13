9 ilde hırsızlıktan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de girdiği 12 iş yerinden hırsızlık yapan S.E.A polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 8 ilde daha hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 12 iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarından şüphelinin S.E.A. olduğunu belirledi. S.E.A. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.E.A. hakkında İstanbul, Hatay, Sakarya, Tokat, Balıkesir, Tokat, Konya ile Samsun'da çok sayıda hırsızlık olayı ile ilgili arama kararı bulunduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2021-11-13 13:33:28



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