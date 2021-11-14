Havalar soğudu, boza satışı başladı

Kış aylarının en çok tüketilen içeceklerinden olan boza, havaların soğumasıyla birlikte yoğun talep görmeye başladı.

Bilinen en eski Türk içeceği olan boza kış aylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Mısır, şeker ve su ile yapılan boza, fermantasyon sürecinden sonra sevenlerinin tüketimine hazır hale geliyor. Yaz aylarında çok fazla tüketilmeyen boza, kış aylarında yoğun talep görüyor. Her sene olduğu gibi bu sene de havaların soğumasıyla vatandaşın aklına gelen bozaya talep artmaya başladı.



“Havaların soğumasıyla insanların aklına boza geldi”

Eskişehir’de uzun yıllardır bozacı olan Mustafa Tonguç, kışın daha fazla etkisini göstermesiyle işlerinin yoğunlaşacağını söyledi. İnsanların kış hastalıklarından korunmak için boza tükettiğini belirten Tonguç, "Havaların soğumasıyla bozaya talep de arttı. Dolayısıyla bizim de işlerimiz yoğunlaştı. Boza prebiyotik kaynağıdır. Bağırsak sistemine faydası çoktur. Birçok vitamin içerir ve enerji verir. Kış hastalıklarından korur ve öksürüğü keser. Emziren annelere de süt sağlar. Vatandaşlar kışa girerken bu tarz rahatsızlıkların önüne geçmek için bozaya talep gösteriyor. Havaların soğumasıyla insanların aklına boza geldi. Kışın iyice etkisini göstermesiyle birlikte işlerimiz daha da yoğunlaşacak diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.



“Küçük miktarlarda zam oldu”

Piyasa genelinde yaşanan fiyat artışlarından bozanın da etkilendiğini söyleyen Mustafa Tonguç, “Tüm sektörlerde olduğu gibi bizde de bu sene küçük miktarlarda zam oldu. Geçtiğimiz sene bardak bozayı 3 liraya satıyorduk, bu sene 4 lira oldu. Kilogramı geçen sene 12 lirayken bu sene 16 lira oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.