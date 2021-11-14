Sıcaklıkların düşmesi kafelerde kış içeceklerine ilgiyi arttırdı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kafelerde vakit geçiren vatandaşlar, başta salep olmak üzere çeşitli kış içeceklerine ilgi göstermeye başladı.

Eskişehir’de son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleriyle birlikte kafelerde vakit geçirenler bitki çaylarına ve çeşitli kış içeceklerine talebi arttırdı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep ise vatandaşların tercihinde ilk sırada yer aldı. Salep haricinde; ıhlamur, papatya ve adaçayı da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kış aylarına girerken, soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklardan korunmak isteyenler kış içeceklerine yöneldi.



“Özellikle bitki çaylarına ve salebe yoğun ilgi var”

Eskişehir’de uzun yıllardır kafe işleten Neşe Evliyagil, özellikle kış aylarında tüketilen ürünlerin satışlarında artış olduğunu belirtti. Kışın iyice etkisini göstermesiyle bu artışın daha da çoğalacağını söyleyen Evliyagil şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bitki çaylarına ve salebe yoğun ilgi var. İnsanların korona virüs döneminde kendilerini korumak adına bu içeceklere yöneldiğini söyleyebiliriz. Bunların yanında ıhlamur siparişlerinde de artış gözlemliyoruz. Kış çayları ve özel harmanlanmış bitki çaylarımız kış aylarında bağışıklığın artması adına çok yardımcı oluyor. Tabii ki insanların alım gücünün düşmesi siparişlere son zamanlarda kötü yansıdı.”

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