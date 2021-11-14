Eskişehir'de Bulgaristan seçimi heyecanı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de çifte vatardaşlık hakkına sahip olanlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçim için oy kullandı.

Oy verme işlemi sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkay İlköğretim Okulu'nda başladı. Çifte vatandaşlık hakkı bulunanlar yapılan kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

'MUSTAFA KARADAYI'YI DESTEKLİYORUZ'

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, Türk aday Mustafa Karadayı'yı desteklediklerini ve yüksek bir oy potansiyelini yakalayacağına inandıklarını belirterek, "Bugün Türkiye'de kurulan 127 seçim sandığıyla Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımızın yanındayız. Kalplerimiz onlarla bir ve beraber atıyor. Çifte vatandaşlık hakkına sahip yaklaşık 3 bin yurttaşımız Eskişehir'de kurulan iki sandıkta oylarını kullanıyor. Bugün, Eskişehir'de seçim koordinatörluüğümüz Bulgaristan seçimleri için 7'nci kez sandik kurarak, oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Bu seçimin bizler için bir özelligi daha var. Bulgaristan'da ilk kez bir Türk, cumhurbaşkanı adayı oldu. Mustafa Karadayı'yı Türkler olarak destekliyor ve yüksek bir oy potansiyeli yakalayacağımıza inaniyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIN İLGİSİ ÇOK YOĞUN'

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip olanların seçime çok yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Aydın, "Dernek olarak seçim sürecinin başından itibaren çifte vatandaşlarımıza tek tek ulaşarak oy kullanmalarının önemi ve haklarına sahip çıkmalarının zorunluluğu üzerine bilgilendirmeler yaptık. Oy kullanma duyarlılığının artması için katkı sunduk. Çifte vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet ve bilince sahip olduklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Vatandaşımızın ilgisi sabah çok erken saatlerden itibaren o kadar yoğun ki, ciddi anlamda çok mutluyuz. İnanılmaz anlamda duygulandık, gururlandık" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-11-14 12:25:16



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