Şehir dışından getirdikleri tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Sakarya'dan getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu araçları durdurularak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.D., İ.G., Ö.G. ve İ.İ.'nin, Sakarya'dan emin ettikleri çeşitli obje ve değerli taşları satışını yapmak üzere Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaştı. Çukurhisar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle takibe alınan şüphelilerin aracı, EskişehirBursa yolundaki akaryakıt istasyonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki 2 heykel, 4 ok ucu, 4 yüzük,1 bilezik, 5 iğne, 1 cımbız, 23 sikke, 3,3 gram değerli taş kırıntıları, 28 çeşitli renk ve ebatta değerli taş, 3 parçadan oluşan gümüş kemer, 1 hassas terazi ile 14 metal obje ele geçirildi. Malzemeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-11-15 11:02:06



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