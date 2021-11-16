Eskişehir güne sisli başladı

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Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi neredeyse sıfıra kadar düştü.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nce yayınlanan hava tahmin raporlarında belirtilen sisli hava, Eskişehir genelinde etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü görülürken birçok açıdan hayat olumsuz etkilendi. Özellikle trafikte araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kent merkezinde daha az gözlenen sis, öğlen saatlerinde yer yer etkisini kaybetti.

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