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Eskişehir'de 1 milyon 292 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

DHA

Eskişehir'de 1 milyon 292 bin adet kaçak sigara ele geçirildi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 araç ve depoda yasa dışı yollarla getirilen kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla araçlar ile depoya baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara, 620 bin adet 'makaron' ve 90 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-11-16 12:08:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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