Eskişehir'de 1 milyon 292 bin adet kaçak sigara ele geçirildi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 araç ve depoda yasa dışı yollarla getirilen kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla araçlar ile depoya baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara, 620 bin adet 'makaron' ve 90 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-11-16 12:08:02



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