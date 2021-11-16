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Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı EOSB Başkanı Küpeli: “Mesleki eğitimde Türkiye’nin en iyi ve örnek okulunu yaptık” "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk mezunlarımızı vereceğiz"

İHA

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı EOSB Başkanı Küpeli: “Mesleki eğitimde Türkiye’nin en iyi ve örnek okulunu yaptık” "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk mezunlarımızı vereceğiz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tanıttı.
Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında açılan ve bu yıl ana kampüs inşaatı tamamlanan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlenen bir etkinlikle oda, sivil toplum kuruluşları başkan, temsilci ve yöneticilerine tanıtıldı. Tanıtım toplantısına EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, Bölge Müdürü Erhan Tatar, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Gerçekleştirilen toplantı öncesinde katılımcılara lisedeki atölyeler, sınıflar ve spor salonu gezdirilerek bilgiler verildi.

“Türkiye’nin örnek gösterilen en iyi okulunu kurduk”
Katılımcılara konferans salonunda bir konuşma yapan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu güzide kuruma gerçekten çok büyük bir yatırım yapıldı mesleki eğitimde Türkiye’nin örnek gösterilen en iyi okulunu kurmayı kendimize hedef edindik ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Eskişehir sanayinin yüz akı bir okul yaptık ve ülkemizde de bir benzeri yok” diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk mezunlarımızı vereceğiz"
Okulun 5 bölümden oluştuğunu aktaran Küpeli, “2019 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulumuzda toplam öğrenci sayımız bu dönem 763 kişiye çıktı. Bu yıl ayrıca 2 ana bölüm daha açtık. Öğrencilerimiz 5 ana dal olan, metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojileri alanlarında eğitim görmekteler. Birkaç yıl sonra okulumuzdaki öğrenci sayısı bin 560 kişiye çıkacak. Okulumuzun ilk mezunlarını inşallah cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yılı olan 2023’te vermeyi planlıyoruz. İlerleyen yıllarda her yıl ortalama 350390 arasında iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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