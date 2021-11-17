Musaözü’nde eşsiz sonbahar manzaraları

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları ve bitkilerin oluşturduğu renkler Musaözü Göleti ve çevresinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yılın dört mevsiminde farklı güzelliklere sahne olan Musaözü Göleti, Eskişehir’e 24 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Eskişehir halkının hafta sonu tatillerinde kamp, mangal ya da temiz hava almaya gittiği Musaözü Göleti, sonbaharda da ilgi görüyor. Ağaçların yapraklarını döktüğü sonbahar mevsiminde, yeşil rengin sarıya ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle eşsiz görüntüler oluşan Musaözü Göleti, doğa severlerin dikkatini çekiyor.

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