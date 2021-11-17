(ÖZEL) Üç işte birden çalışıp evini geçindiriyor Bina temizliyor, plastik topluyor, meyve ve sebze satarak geçimini sağlıyor Çalışma azmiyle örnek olan 53 yaşındaki Zeliha Akbulut: "Hiç dinlenmeye vaktim yok" "Doktor olmak istiyordum, babam okutmadı" "Kız çocukları okusun, kimseye muhtaç olmasın istiyorum"

Evini geçindirebilmek için üç iş birden yapan Zeliha Akbulut, çalışma azmiyle örnek oluyor.

Eskişehir sokaklarında bisikletiyle hem çeşitli yerlerden plastik toplayan, hem de binaların içini ve kapı önlerini temizleyen 53 yaşındaki Zeliha Akbulut, ilaveten bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri satarak evinin geçimini sağlıyor. Çocukken doktor olmak istediğini, ancak babasının kendisini okutmadığını belirten Akbulut, tüm kız çocuklarına okuyarak iş sahibi olmaları için çağrıda bulundu.



"Bir şeyler yapmaya çabalıyorum"

Eşinin rahatsızlığından dolayı işten çıkarıldığını ve bir daha da iş bulamadığını aktaran Zeliha Akbulut, bu durumun kendisinin çalışmaya ittiğini söyledi. Eşinin işsiz olmasından dolayı borçlarını ödeyemediklerini ve evlerine haciz geldiğini anlatan Akbulut, "Eşim birçok sorunun üstüne annesini kaybedince, üzüntüden tamamen akli dengesini yitirdi ve psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Bir emlakçı vasıtasıyla apartman temizliği yapıyorum. Bir binadan diğerine giderken arta kalan zamanımda bisikletimle beraber plastik topluyorum. Vakit kalırsa hafta sonları sebze, meyve satıyorum. Bir şeyler yapmaya çabalıyorum" dedi.



"Hiç dinlenmeye vaktim yok"

Gün içerisinde geçimini sağlayabilmek için yaptığı işlerden bahseden Akbulut, "Sabahleyin saat 06.30’da kalkıyorum, 07.00’de yola çıkıyorum. Temizlediğim binaya gelene kadar saat 08.00 oluyor. Bu sırada plastik toplamaya başlıyorum, çünkü saat 09.00’da iş başı yapıyorum. Bir saat plastik topluyorum. Sonra onları ofis açılana kadar gidip depoya bırakıyorum. Saat 09.00’da gidip anahtarlarımı alıyorum, apartmanlara gidiyorum. Bu gün boyu akşama kadar böyle devam ediyor. Hafta sonları ise vakit buldukça evimin önünde yetiştirdiğim sebze ve meyveleri satıyorum. Yani hiç dinlenmeye vaktim yok benim" dedi.



"Babama beni okutması için çok yalvardım"

Çocukken doktor olmak istediğini anlatan Akbulut, babasının kendisini okutmadığını ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Kız çocuklarına seslenen Akbulut, "Çocukken dedelerim, ninelerim hep hastalıktan öldü. Ben kimse ölmesin, kimse yalnız kalmasın diye doktor olmak istiyordum. Babama çok yalvardım. ’Ben doktor olmak istiyorum, beni okut’ dedim. Ama ’Sen evleneceksin, ben seni neden okutayım, para harcayayım’ diyerek beni okutmadı. Kız çocukları okusun, kimseye muhtaç olmasın istiyorum. Ben mağdur oldum onlar olmasın. Okursan sadece kendine değil, herkese faydalı olursun, hayatın kurtulmuş olur" mesajını verdi.

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