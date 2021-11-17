Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Ercan, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam SeyitgaziAfyonkarahisar yolu Karaören mevkisinde meydana geldi. Ömer Ercan yönetimindeki 26 ACC 577 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan Ercan, ambulansla Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-11-17 11:44:47



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