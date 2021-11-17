Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi; 12 bin 422 lira ceza kesildi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerinin havadan helikopter destekli trafik denetiminde, 26 sürücüye toplam 12 bin 422 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi için sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter ile havadan denetim yaptı. Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan'ın da katıldığı denetimde; seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü kara yoluna değecek ya da düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, şeridi uygunsuz kullanan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 26 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplam 12 bin 422 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-11-17 12:21:01



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