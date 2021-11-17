Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, hastanelerinin kentin en iyi hastanelerinden biri olduğunu, gerek ‘COVİD19’ odaları ve gerekse normal ve acil servislerde yatacak hastalar için yeterli yatak mevcutları olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yatacak yer sıkıntısı yaşamadık. Tam kapasite ile hastalarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz" dedi.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve Yönetim Kurulu üyeleri; başhekimlik görevine yeni başlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular. Ziyarette; Eskişehir bölgesinin en iyi hastanesi olduğunu belirten Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, ‘’Hastanemiz, Eskişehir bölgesinin en iyi hastanelerinden biridir. ‘COVİD19’ hastalarına ‘COVİD19’ odaları, normal ve acil servislerde yatacak hastalara da yeterli sayıda hastanemizde yatak mevcuttur. Şimdiye kadar yatacak yer sıkıntısı yaşamadık. Tam kapasite ile hastalarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Genellikle hastanemizde ‘COVİD19’dan yatan hastalarımızın yüzde 80’i aşısız veya tek aşılı olanlardır. ‘COVİD19’ dan yatan ve Biontech aşısı olanlardan ancak bir veya iki kişi var’’ dedi.



100 bin metrekare kapalı alanı olan hastanede 280 hekim görev yapıyor

Karagülle, ‘’10 yıldır Eskişehir’de görev yaptım. Bunun 5 yılını hastanemizde başhekim olarak görevime devam etmekteyim. Hastanemizde yaklaşık 280 hekim görev yapmaktadır. Hastalar ve yakınları bu hastaneden memnunlar. Hastanemizde her türlü hizmeti, daha da genişletip vatandaşımıza sunacağız. Kendi ailemizdekilere anne ve babamıza nasıl bakılmasını istiyorsak, hastanemize başvuran hastalara aynı hizmeti sunmakla mükellefiz. Özel hastanelerdeki hizmetin daha iyisini vatandaşa sunmalıyız. Benim dönemimde hastanede küçülmeye yer yok. Her zaman büyümeye yer var. Hastanemizin 100 bin metrekare kapalı alanı var ve büyük bir hastanedir. Eskişehir için bu hastane bir değerdir. Toprak ve vatan bütünlüğü için, Z kuşağını değerlendirmek gerekir’’ dedi.

Ziyaret sonunda; Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye ‘hayırlı olsun’ diyerek çiçek buketi takdim etti.

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