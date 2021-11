Kış lastiği duyurusu Uygulama 1 Aralık’ta başlayacak

Eskişehir Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esasları duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Eskişehir Valiliği kış lastiği kullanımı hakkındaki gereklilikleri vatandaşlara duyurdu. Tebliğe göre kış lastiği kullanım zorunluluğu hususi araçlar hariç olmak üzere 1 Aralık’ta başlayacak. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

“Tebliğin 5’inci maddesi gereğince Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde; Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, il merkezi ve ilçelerdeki karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması,

Kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi, kararlaştırılmıştır. Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak mevzuat gereği zorunlu değilse de; Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tavsiye edilmektedir. Alınan karar doğrultusunda 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Eskişehir il merkezi ve bağlı ilçelerde uygulanacak düzenleme kamuoyuna duyurulur.”

