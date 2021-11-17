Kış aylarında Covid-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmeliyiz İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıkları olanlarda yetersiz bağışıklık yanıtı riski daha yüksek” “Aşının yerine geçebilecek hiçbir tedavi yoktur”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kış aylarıyla birlikte artış gösteren Covid19 vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, dünya genelinde kış mevsimine paralel olarak Covid19 salgınında vaka sayılarının artış gösterdiğini hatırlattı. Maske, mesafe, hijyen ve aşı ile pandemi sürecinin rahatlıkla atlatılabileceğini belirten Bilge, Covid19 enfeksiyonu sonrasında hastalığa yeniden yakalanma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Araştırmalara göre koronavirüsü atlatanların yüzde 20’sinde gerekli bağışıklık yanıtının sağlanmadığını aktaran Bilge, enfeksiyonu atlatmış olsalar bile vatandaşların tam doz aşı olması gerektiğini vurguladı.



“Sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıkları olanlarda yetersiz bağışıklık yanıtı riski daha yüksek”

Kronik hastalığı ve özellikle sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıkları bulunanlarda yetersiz bağışıklık yanıtı riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Bilge, “Gerekli bağışık yanıtı sağlamakta güçlük çekenler ise ek kronik hastalığı olanlar ve sigara içenlerdir. Son bir çalışmanın verilerine göre: Antikorlar, doğal enfeksiyondan sonra kalıcı gibi görünse de, özellikle hastalığı hafif veya şikayetsiz geçirenler ve/veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıkları olanlar veya ek kronik hastalığı olanlarda yetersiz bağışık yanıtı riski daha yüksektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; doğal enfeksiyon geçiren herkesin ömür boyu devam eden bir bağışıklığa sahip olmamasıdır. Bu nedenle Covid19 geçiren herkes Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde tam doz aşısını mutlaka olmalıdır” diye konuştu.



“Aşının yerine geçebilecek hiçbir tedavi yoktur”

Covid19’a karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilse bile bu tedavilerim aşıya alternatif olamayacağının altını çizen Bilge, “Son dönemde yeni tedavilerin olduğu bilinse de şu anda dünyada aşının yerine geçebilecek hiçbir tedavi yoktur. Uzmanlara göre; yeni haplara güvensizliğin temel nedenlerinden biri Covid19' un farklı evreleri olduğu için virüsün vücutta çoğalmasını engelleyen antiviral ilaçların hastalığın erken döneminde dar bir pencerede verilmesi gerekliliğidir. Öbür türlü hastaneye yatmanıza neden olacak nefes darlığı veya başka semptomlar geliştirdiğinizde, antiviraller gerekli faydayı sağlamakta yetersiz kalabilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Aşı kendiniz ve tüm insanlar için yapacağınız bir iyiliktir”

Aşılamanın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azalttığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Covid19 ile ilgili verileri değerlendirdiğimizde, başarılı bağışıklama çalışmaları sayesinde vakalar yüksek bile seyretse hastaneye yatışlar ve ölümler ciddi oranda azalmıştır. Aşı ile bağışıklamanın yatış oranlarını ve ölümleri azaltması nedeniyle; Tüm sağlık sisteminin pandemi yükünün azaldığını ve normal işlevlerini devam ettirebildiklerini görüyoruz. Tüm bunlar, Türkiye’nin aşı programının başarılı olduğunun göstergesidir. Aşı kendiniz ve tüm insanlar için yapacağınız bir iyiliktir, bu nedenle aşılanın ve yakınlarınızı aşılatın. Sağlıklı ve huzurlu bir kış mevsimi geçirebilmemiz için 'Maske Mesafe Hijyen ve Aşı.' Endişe yok tedbir var” dedi.

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