Anadolu Üniversitesi’nde “Temel İlk Yardım Eğitimi” başladı

Anadolu Üniversitesi İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Anadolu Üniversitesi personeline yönelik düzenlenen “Temel İlk Yardım Eğitimi”, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da başladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Paramedik personelleri Kadir Çekiç, Gazi Başsarı ve Sabri Yılmaz'ın eğitimci olarak katıldığı 'Temel İlk Yardım Eğitimi', Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda ilk yardıma ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerin katılımcılara aktarılmasını ve onların bu konuda bilinçli müdahale yapabilecek donanıma sahip olmasını amaçlıyor.



“Amacımız tüm vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi”

Acil yardım ve ilk yardım arasındaki farkların neler olduğu ve ilk yardımın en önemli özellikleri olan “koruma, bildirme, kurtarma” aşamaları hakkında katılımcılara bilgiler veren Kadir Çekiç, “Sağlık Bakanlığının 2010 yılında başlattığı herkesin ilk yardım öğrenmesini amaçlayan ilk yardım eğitimini Anadolu Üniversitesi’nden gelen talep üzerine burada da gerçekleştirmekteyiz. Amacımız tüm vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi. İlk yardımın genel amacı hastanın veya yaralının ambulansa ulaşma süresi boyunca hayatını tehdit edecek durumların değerlendirilip engellenmesi. Bu, hasta veya yaralının çevresinde bulunan kişilerin ilk yardım bilmesi ile mümkün” dedi.

Anadolu Üniversitesi personellerinin katıldığı “Temel İlk Yardım Eğitimi” iki gün boyunca teorik ve uygulamalı bir biçimde devam edecek.

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