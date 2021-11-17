İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Eskişehirspor’a ziyaret

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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’u ziyaret etti. Ziyarette kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Atasoy, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, İl Jandarma Komutanı Atasoy’a takımın formasını hediye etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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