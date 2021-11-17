Yörük Türkmenler Vali Ayyıldız'ı ziyaret etti

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Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan, federasyonlarının çalışmaları hakkında Vali Ayyıldız'a bilgiler verdi. Başkan Türkan ve yönetim kurulu üyeleri sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda Vali Ayyıldız'a teşekkür ederek Yörük Türkmen Keyfiyesi ve yeleği hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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