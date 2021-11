Çocuklar atık kağıtları değerlendiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin geri dönüşüm etkinliğine katılan çocuklar, atık kağıtlardan not defteri yaparak çevrenin önemini öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli çocuklar için etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen atık kağıtlardan not defteri yapımı etkinliğine katılan çocuklar, Tepebaşı Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde atık kağıtları dönüştürüyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce desteklenen etkinlikte çocuklar, dönüştürdükleri atık kağıtlar ile not defteri yaparak çevre bilinci de kazanıyor. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte not defteri yapan çocuklar ve aileleri, memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

