Çocuk Üniversitesi’nde katılım sertifikaları dağıtıldı

Anadolu Üniversitesi’nde 20202021 Yaz döneminde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde açılan programların katılım sertifikalarının dağıtımı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Çocuk Üniversitesi olarak da bilinen Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sertifika törenine Merkez Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık’ın yanı sıra program eğitmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende programlar hakkında bir konuşma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık, “Merkezimizde yaz döneminde sırasıyla klasik gitar, müzik teorisi, antik uygarlıklar, doğada keşfedilen matematik, çocuklara yönelik İngilizce konuşma dersleri, matematiğin gerçek hayat uygulamaları, gezelim görelim bitkileri tanıyalım, (y)etkin okurluk, ilkokul ve ortaokul çevrim içi matematik yaz kursları olmak üzere toplam 10 farklı program açılmıştır. Bu programlar çerçevesinde başta Eskişehir olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden 210 öğrenciye ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde Merkezimiz bünyesindeki programları çeşitlendirmek istiyor ve daha çok çocuk ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.



Prof. Dr. Saltan: “Programda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi”

“Gezelim Görelim Bitkileri Tanıyalım” program yürütücüsü Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Zerrin Saltan ise yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 10 yıldır aralıklı olarak açtığımız “Gezelim Görelim Bitkileri Tanıyalım” programında bu dönem yaşları 910 olan öğrencilere önce teorik eğitim verdik. Ardından Üniversitemizin kampüsünde gezi düzenleyerek uygulamalı eğitime geçtik. Gerçekten her açıdan çok verimli geçti.” ifadelerine yer verdi. Program katılım belgelerinin dağıtımı ile son buldu.

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