Eskişehir - Belarus iş birlikleri güçlenecek Belarus Ankara Büyükelçisi ve Grodno Belediye Başkanı’ndan ESO’ya ziyaret

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO), Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ve beraberindeki iş insanları ağırlanarak istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ESO’da gerçekleşen toplantıya Belarus heyeti ile birlikte ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Benli ve Gürhan Albayrak katıldı. İstişare toplantısında, Eskişehir ve Belarus arasındaki sanayi ve ticareti geliştirilebilecek yeni iş birlikleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrasında, pandemi nedeniyle yürütülen iş birliklerinin sekteye uğradığı ancak oluşan açığın en hızlı şekilde kapatılması kararlaştırıldı.

Toplanın açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Kesikbaş, “Pandemi dolayısıyla ilişkilerimizi çok geliştirememiştik. Belarus’un stratejik ve coğrafi olarak çok önemli bir konumda olduğunu, sizlerin de bölgesel kalkınma için çabaladığınızı biliyoruz ve umuyoruz ki bu doğrultuda, bölgesel iş birliklerimizi daha fazla güçlendireceğiz. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası Üyelerimiz ile Belarus heyetinin yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için tüm gün süren birebir görüşmeler planladık. Pandemide oluşan açığı hızla kapatacağımıza inanıyorum” dedi.

Pandemi sürecinde video konferans aracılığıyla ESO Başkanı Kesikbaş ve ESO Üyesi firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, “Bugün burada fiziki olarak yer almak bizleri mutlu etti. Eskişehirli firmalar ile gerçekleştireceğimiz görüşmeler için heyecanlıyız, umuyoruz ki yeni iş fırsatları yakalayacağız ve ortak iş yapma kültürümüzü, arkadaşlığımızı daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Eskişehir sanayisi ve yapısı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

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