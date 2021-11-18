Anne ve babasını öldürüp intihar eden şahıs aile üyelerinden ayrı defnedildi

İstanbul Küçükçekmece’de annesini ve babasını silahla vurup öldüren ve ardından siyanür içerek intihar eden Yusuf Çağrı Ekinci (20), memleketi Eskişehir’de aile üyeleriyle ayrı ayrı toprağa verildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Çağrı Ekinci (20), annesi Sakine Ekinci (43) ve babası Yusuf Ekinci’yi (45) evlerinin mutfağında silahla ateş ederek öldürdükten sonra siyanür içerek intihar etti.

Adli Tıp incelemesinin ardından aile üyelerinin naaşları defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir’e getirildi. Eskişehir Asri Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakiben Yusuf Çağrı ile anne ve babasının naaşları ayrı ayrı defnedildi. Cenazeye ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

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