Ekici ailesi Eskişehir'de toprağa verildi

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)İSTANBUL Küçükçekmece'de annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla vurarak öldürdükten sonra zehir içip intihar eden Yusuf Çağrı Ekici'nin (20) cenazeleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede oturan Yusuf Çağrı Ekici, annesi Sakine Ekici ve babası Yusuf Ekici'yi mutfakta silahla vurarak öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici, daha sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici ailesinin cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Eskişehir'e getirildi. Cenazeler, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU

2021-11-18 18:26:01



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